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Netflix ve Bill Gates de öngörmüştü: Covid-19 salgını kimi şaşırttı?
6 saat önce
Sağlık uzmanları yıllardır koronavirüs gibi bir salgının ortaya çıkabileceği ve insanlığı tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Netflix'in "Pandemi" belgeseli ve iş adamı Bill Gates'in 2015 yılındaki konuşmaları da bu uyarılara birer örnek
Koronavirüs artık gündemin bir numaralı konusu haline gelse de geniş çaplı salgınlar, insanlığın düzenli olarak karşılaştığı sorunlardan biri. Çoğu salgın, daha düşük ölüm oranına sahip olması (örneğin mevsimsel grip, domuz gribi) veya daha küçük çapta kalması (örneğin ebola, zika) nedeniyle Covid-19 kadar gündemde kalmamıştı.
Ancak uzmanlar için bu salgın aslında çok da şaşılacak bir durum değil. Bu konuda bugüne kadar sesini duyurmaya çalışan çoğu kişi, tüm insanlığı tehdit eden bir salgının geleceğine kesin gözle bakarken asıl sorunun "Ne zaman gerçekleşecek?" olduğunu söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:43
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