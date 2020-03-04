Netflix ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi özel bir koleksiyon yayınladı

Netflix ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi bugün, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere dizilerin, belgesellerin ve filmlerin yer aldığı "İzledi ve Başardı" adlı özel Netflix koleksiyonunu yayınladı.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, tüm yıl boyunca izlenebilecek olan bu koleksiyon, kamera karşısında veya arkasında çalışan kadın yaratıcılar tarafından bir araya getirildi. Sophia Loren, Janet Mock, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Laurie Nunn, Lana Condor, Petra Costa ve Ava DuVernay koleksiyona katkı sundular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Kadın Birimi Genel Müdür Vekili Anita Bhatia, "Bu iş birliği, kadınların öykülerini anlatmayı ve onları tüm farklılıklarıyla ekrana taşıma konusunda yaşanan zorlukları aşmayı hedefliyor. Buradaki amacımız, görünmez olanı görünür kılmak. Ayrıca gerçekten gelişmiş bir topluma ulaşabilmek için kadınların ekranda, kamera arkasında ve genel olarak öykülerimizde temsil edilmesinin ve bu süreçlere tam olarak dahil edilmesinin gerektiğini kanıtlamayı da hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

USC Annenberg Inclusion Initiative'in kurucusu Dr. Stacy L. Smith de televizyon programlarının ve filmlerinin, popüler kültürü yansıtma ve şekillendirme gücüne sahip olduğunu kaydederek, "Bu nedenle, daha fazla insanın kendi hayatlarının bir öyküye yansıtıldığını görmesi büyük önem taşıyor. Araştırmalarımız, kamera arkasındaki süreçlere dahil edilmenin, ekranda daha fazla yer bulmaya yol açtığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl, Netflix orijinal filmlerinin yüzde 20'sinin kadınlar tarafından yönetildiğini görmek bize cesaret verdi. Bu kadın yaratıcıları Dünya Kadınlar Günü'nde kutlayacağımız için heyecan duyuyoruz. Eşitliğe ulaşmak için önümüzde hala uzun bir yol var. Ancak dünyanın farklı yerlerindeki yetenekli kadınları takdir etmek suretiyle daha fazla kadını kendi öykülerini anlatmak için teşvik edeceğimize ve bu sayede kadın yaratıcı sayısının artmasını sağlayacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Koleksiyon, Netflix.com/izledivebasardi adresinde veya Netflix'te "İzledi ve Başardı" için arama yaparak bulunabilecek. Koleksiyondaki her içerik, o içeriği seçen sanatçının Kadınlar Günü seçimi olarak etiketlenecek. Böylece üyeler hangi öyküyü kimin seçtiğini kolaylıkla görebilecek. Ayrıca üyeler koleksiyondaki favori kadın karakterlerine duydukları sevgiyi göstermek için "İzledi ve Başardı" profil simgesi seçkisi içinden seçim yapabilecek.