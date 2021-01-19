Netflix, "Winx Efsanesi: Kader"in resmi fragmanını paylaştı

Netflix'in yeni fantastik dizisi "Winx Efsanesi: Kader"in resmi fragmanı paylaşıldı.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, "Winx Efsanesi: Kader", 22 Ocak Cuma günü tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.

"Winx Efsanesi: Kader", öbür dünyada Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor.

Brian Young'ın (The Vampire Diaries) yaratıcılığını üstlendiği "Winx Efsanesi: Kader", Iginio Straffi imzalı, İtalya yapımı "Winx Club" çizgi filminin gerçek oyuncularla çekilen bir uyarlaması olarak öne çıkıyor.