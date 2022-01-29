Netflix Games, oyun kütüphanesini genişletiyor - Son Dakika

Netflix Games, oyun kütüphanesini genişletiyor

Netflix Games, oyun kütüphanesini genişletiyor
Son Güncelleme: 29.01.2022 12:55

Netflix'e geçtiğimiz sene gelen Netflix Games ile abonelik dışında herhangi bir ücret ödemeden mobil oyun oynama özelliği getirildi. Netflix, oyun kütüphanesini büyütmek için yeni adımlar atıyor.

Netflix, mobil oyun kütüphanesini genişletmek için Kanadalı bir video oyun geliştiricisi RocketRide Games ile anlaştı. Netflix kullanıcıları, yapılan anlaşma sayesinde daha Netflix uygulamasından daha fazla oyun oynayabilecekler.

Netflix uygulamasında mevcut olan oyunlardan iki tanesi RocketRide Games aracılığıyla eklendi. Önümüzdeki aylarda ise daha fazla oyun ekleneceği bildirildi. Netflix Games'te herhangi bir ek ücret, reklam, oyun içi satın alım bulunmamaktadır.

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Video oyun endüstrisi için bir butik danışmanlık ajansı RocketRide Games, geçtiğimiz iki yıl içerisinde yaptığı 45 anlaşma ile 80 milyon dolara yakın gelir elde etmeyi başardı.

Netflix Games'te yer alan oyunları çevrimdışı oynayabilirsiniz. Sadece aralarından bazıları için internet bağlantısı gerekiyor. Böylece uzun yolculuklarda ve WiFi bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde canınız sıkılmadan oyun oynayabileceksiniz.

Netflix, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Netflix Games, oyun kütüphanesini genişletiyor - Son Dakika


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