Netigma'nın Faaliyet Alanları Neler? - Son Dakika

Netigma'nın Faaliyet Alanları Neler?

Netigma Satış Yöneticisi Bülent Göven, Netigma'nın faaliyet alanlarının neler olduğunu anlattı.


Netigma Satış Yöneticisi Bülent Göven, Netigma'nın faaliyet alanlarının neler olduğunu anlattı. Netigma'nın web tabanlı uygulama geliştirme platformu olduğunu, yazılım bilgisi olmayan kullanıcıların bile sür ekle bırak teknikleriyle çok hızlı ve kolay bir şekilde kendi uygulamalarını geliştirebildiklerini böylece kullanıcıların veri giriş arayüzlerini tasarlayıp raporlarını oluşturabildiklerini belirten Göven, "Netigma bilgilendirme servislerinden zamanlanmış görevlere, iş akış süreçlerinin yönetiminden harita tabanlı sorgulamalara kadar pek çok harika özelliğe sahip. Hatta Netigma'nın tüm Low Code platformları arasında harita yetenekleri en üstün platform olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ayrıca Netigma, özelleştirme ihtiyacı karşısında, kullanıcıların kendi kodlarını geliştirebileceği bir altyapı sağlıyor" dedi.



Yazılım sektöründeki temel problemin meşakkatli ve maliyetli bir süreç olduğunu ve bu sürecin doğası gereği oldukça yavaş işlediğini ifade eden Göven, kendi ölçümlerine göre, Netigma'yla geliştirilen uygulamaların geleneksel yöntemlerle geliştirilen uygulamalardan dört ile on kat daha hızlı şekilde hayata geçirildiğini belirtti. Geleneksel yöntemlerle geliştirilen uygulamalardaki kod miktarının, Netigma'yla geliştirildiğinde %70 oranında azaldığını dolayısıyla Netigma'nın sağladığı bu hız faktörünün ciddi avantajlar kazandırdığını aktardı.


Netigma'nın Faaliyet Alanları Neler?

Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:00 

Son Dakika Ekonomi Netigma'nın Faaliyet Alanları Neler? - Son Dakika Ekonomi

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