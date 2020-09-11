Netkent Üniversitesi'nden öğrenci ile "dijital büyüme" çalışması - Son Dakika

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Genel Sekreteri Cavit Tuna, "Büyük bir dijital ailenin bireyleri olan öğrencilerimizin de çalışmalarımıza aktif katılımını arzu ediyor ve başarı hikayemizde daha etkin rol almalarını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, öğrencilerle sosyal medya üzerinden yürütülen iletişimi arttırmak ve hızlandırmak için çalışma başlattı.

Netkent Üniversitesi, yeni iş birlikleri ve gelişimi için öğrencilerden görüş ve öneride bulunmalarını istedi. Öğrenciler bu konudaki görüş ve önerilerini bizbize@netkent.edu.tr adresine e-posta göndererek bu uygulamaya katılabiliyor.

Netkent Üniversitesi, öğrencilerinden sosyal medya platformlarını takip etmekle kalmayıp, bu platformlarda aktif olmalarını da istedi. Açıklamada öğrencilerden ayrıca, ders çalışma, ders izleme gibi üniversite ile etkileşimde oldukları anları Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında paylaşmalarının üniversite ile aralarındaki bağı kuvvetlendireceği belirtildi.

Açıklamada, "Dijital yükseköğretim sektöründe ilk olmanın yanısıra, dijital eğitimin öncüsü olmanın da gereğini yerine getirebilmek için yenilenme ve gelişme çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu amaçla, sosyal medya hesaplarımız başta olmak üzere üniversitemizin internet sitesindeki tüm kurumsal kimliğimiz yenilendi. İçeriklerimiz arttırılarak öğrencilere daha geniş bilgiler sunulması sağlandı." ifadelerine yer verildi

"Öğrencilerin çalışmalara aktif katılımını arzu ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Genel Sekreteri Cavit Tuna, büyük bir dijital ailenin bireyleri olan öğrencilerin de çalışmalara aktif katılımını arzu ettiklerini ve başarı hikayesinde daha etkin rol almalarını önemsediklerini belirtti.

Tuna, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar üniversitemizin hem güçlü geleceğini hem de uluslararası potansiyelini sergilemesi bakımından büyük önem taşıyor. Bunun bilinci ile de dijital eğitimin öncüsü olarak belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştiriyor ve yeni adımlar atıyoruz. Bu süreçte eğitim kesintisiz devam ederken öğrencilerimizin aktif yaşamdan uzak kalmamasına gayret ettik. Biz Bize, Dijital Dünya, Jeopolitik Diyalog, Kültür Sohbetleri, Sürekli Eğitim Merkezi Sohbetleri gibi canlı yaptığımız 30 yayınımıza toplam 29 konuk katıldı. Bu yayınlar, güz döneminde de öğrenci odaklı artarak devam edecek.

Sanata desteğimizi sağlamak adına Türk Marşı ile milyonlara ulaşan Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın dijital platformlarda vermiş olduğu konserlere eğitim alanında sponsor olduk. Uluslararası gururumuz Gülsin Onay bu dönemde üniversitemiz adına ayrı bir konser de verdi. Sosyal medya üzerinden binlerce kişiye ulaşan bu konser, KKTC televizyonlarında canlı yayınlandı."