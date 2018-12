Netkoza.net Türkiye'nin Yazılım Devlerinden Birisi Olma Yolunda İlerliyor

1992 yılında bu yana dış ticarete dönük yazılım çalışmaları üzerinde önemli başarılar elde ederek bugünlere ulaşan Şahin Ciner yönetimindeki kurum, yoluna 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Netkoza.net Bilgisayar Yazılım ve Eğitim Hizmetleri adı ile devam etme kararı aldı.Vakıflaşma süreci başlıyor!26 yıldır yazılım alanında önemli başarılara imza atan Netkoza.net Bilgisayar Yazılım ve Eğitim Hizmetleri, üniversitelere bağlı 150'yi aşkın 'Gümrük, Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Yüksek Okulları' ile bağ kurarak ortak projeler gerçekleştirmeye devam etmektedir. Böylelikle ara personel yetiştiren bu okullar gerçek zamanlı bir dış ticaret sistemi simülasyonuna kavuşmuş olmaktadırlar.Yapmış olduğu bu çalışmaları bir vakıf çatısı altında toplamayı ve daha da ilerletmeyi hedefleyen kurum, vakıf çalışmalarının startını da vermeye hazırlanıyor.Yakın geçmişte de farklı konularda ileri çözümler üreten şirket web tabanlı projelerde dünya çapında ürünler üretmektedir: Bunların arasında 17 ülkeye yazılım ihracatı yapılan Nettower uzaktan yönetim sistemi, sosyal medya alanında gerçek kimlikli paylaşım özelliği ile öne çıkmış olan "Takiplen", anket dünyasına farklı bir bakış getiren online, güvenli ve hızlı anket çözümü ile "Anketlen" sayılabilir. Oluşturulan her türlü eserin anında ve kolay şekilde sahiplenilmesi için ekonomik çözümler sunan "Sahiplen" bunlardan en önemli birkaçıdır.Kendi ana konusu olan dış ticarette ise 26 yıllık tecrübesi ile gelişen teknolojiyi çok yakından takip ederek Türkiye 'de Vargonen, dünyada ise Amazon AWS ve Cloudflare gibi konusunda en ileri kurumlarla işbirliğine giderek dünya çapında bir altyapı kurarak hızlı, kolay ve her yerden her an kullanılabilecek şekilde bir sistem oluşturmuştur. Bu oluşturduğu yeni yapıyı da yine yakın zamanda tüm dış ticaret unsurlarının hizmetine sunmuştur.Dış Ticaret firmaları Netkoza.net web sayfasından birkaç dakika içinde kendi sunucularını ücret ödemeden oluşturup sistemi inceleyip, beyanlarını gönderebiliyorlar. Kurum ayrıca eğitim alanında öğrenci bursu veren firmalara ücretsiz program desteği vererek yeni bir seferberliğe öncülük ediyor.