Son Dakika Haberleri: Netlog, 2019’u yatırım yılı ilan etti

Netlog, 2019’u yatırım yılı ilan etti

28 dakika önce

Küresel büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa, ABD ve Balkanlar'da toplam 3 şirketle satın alma görüşmeleri yürüttüklerini açıklayan Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, "Hedefimiz Netlog'u, yakın ve orta vadede 2 milyar dolar ciroya sahip bir Türk şirketi haline getirmek" dedi.

Netlog, 2019’u yatırım yılı ilan etti, System.String[]
Küresel büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa, ABD ve Balkanlar'da toplam 3 şirketle satın alma görüşmeleri yürüttüklerini açıklayan Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, "Hedefimiz Netlog'u, yakın ve orta vadede 2 milyar dolar ciroya sahip bir Türk şirketi haline getirmek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:20 

Ekonomi
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