Netlog, 2019’u yatırım yılı ilan etti
28 dakika önce
Küresel büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa, ABD ve Balkanlar'da toplam 3 şirketle satın alma görüşmeleri yürüttüklerini açıklayan Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, "Hedefimiz Netlog'u, yakın ve orta vadede 2 milyar dolar ciroya sahip bir Türk şirketi haline getirmek" dedi.
Küresel büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa
, ABD
ve Balkanlar'da toplam 3 şirketle satın alma görüşmeleri yürüttüklerini açıklayan Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, "Hedefimiz Netlog'u, yakın ve orta vadede 2 milyar dolar ciroya sahip bir Türk şirketi haline getirmek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:20
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