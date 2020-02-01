Son Dakika › Ekonomi › Netlog 2020'de 500 milyon liralık yatırımla yüzde 25 büyüyecek - Son Dakika Ekonomi
Netlog 2020'de 500 milyon liralık yatırımla yüzde 25 büyüyecek
11 dakika önce
Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, 2019'da cirolarının 1 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "2020 için ise bütçemizi yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz.
Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, 2019'da cirolarının 1 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "2020 için ise bütçemizi yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:50
Son Dakika Araç sahiplerine önemli uyarı: Muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapattı Türkiye-ABD krizi, Polonya'ya yaradı! 32 adet F-35 alacaklar BDDK izin verdi, Golden Global Yatırım Bankası faaliyete geçiyor