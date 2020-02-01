Netlog 2020'de 500 milyon liralık yatırımla yüzde 25 büyüyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Netlog 2020'de 500 milyon liralık yatırımla yüzde 25 büyüyecek - Son Dakika Ekonomi

Netlog 2020'de 500 milyon liralık yatırımla yüzde 25 büyüyecek

11 dakika önce

Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, 2019'da cirolarının 1 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "2020 için ise bütçemizi yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz.

Netlog 2020'de 500 milyon liralık yatırımla yüzde 25 büyüyecek, System.String[]

Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, 2019'da cirolarının 1 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "2020 için ise bütçemizi yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Netlog Lojistik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:50 
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