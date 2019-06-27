Neto, Barça'nın 2019/2020 sezonu için imzaladığı ilk sezon
1 saat önce
Barcelona ve Valencia CF takımı, Brezilya kalecisi Norberto Murara Neto 'nun transferiyle ilgili bir anlaşmaya vardı. Oyuncu, 2022/23 sezonunun sonuna kadar önümüzdeki dört sezon için kulüple bir sözleşme imzalayacak ve satın alma maddesi 200 milyon avro olarak belirlendi.
Barcelona
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:06
ve Valencia
CF takımı, Brezilya
kalecisi Norberto Murara Neto 'nun transferiyle ilgili bir anlaşmaya vardı. Oyuncu, 2022/23 sezonunun sonuna kadar önümüzdeki dört sezon için kulüple bir sözleşme imzalayacak ve satın alma maddesi 200 milyon avro olarak belirlendi.
Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti
Brezilya Cumhurbaşkanı'nın filosunda görevli asker 39 kilo kokainle yakalandı
Barcelona, Neto transferini açıkladı
Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı