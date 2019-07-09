Neto: 'FC Barcelona için oynamak bir hayalin gerçekleşmesidir'
22 dakika önce
FC Barcelona kalecisi Neto yeni kulüp tarafından tanıtıldı. Neto olabildiğince fazla başlık almak için çok çalışmaya hazır.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05
FC Barcelona
kalecisi Neto yeni kulüp tarafından tanıtıldı. Neto olabildiğince fazla başlık almak için çok çalışmaya hazır.
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