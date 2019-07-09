Son Dakika Haberleri: Neto: 'FC Barcelona için oynamak bir hayalin gerçekleşmesidir'
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Neto: 'FC Barcelona için oynamak bir hayalin gerçekleşmesidir'

22 dakika önce

FC Barcelona kalecisi Neto yeni kulüp tarafından tanıtıldı. Neto olabildiğince fazla başlık almak için çok çalışmaya hazır.

Barcelona, Spor
FC Barcelona kalecisi Neto yeni kulüp tarafından tanıtıldı. Neto olabildiğince fazla başlık almak için çok çalışmaya hazır.
Neto: 'FC Barcelona için oynamak bir hayalin gerçekleşmesidir'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05 
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