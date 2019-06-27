Neto hakkında 10 şey
15 dakika önce
Yeni Brezilya kalecimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? İşte yeni FC Barcelona'nın imzası hakkında bazı ilginç gerçekler
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06
Yeni Brezilya
kalecimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? İşte yeni FC Barcelona
'nın imzası hakkında bazı ilginç gerçekler
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