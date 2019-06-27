Son Dakika Haberleri: Neto hakkında 10 şey
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Neto hakkında 10 şey

15 dakika önce

Yeni Brezilya kalecimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? İşte yeni FC Barcelona'nın imzası hakkında bazı ilginç gerçekler

Yeni Brezilya kalecimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? İşte yeni FC Barcelona'nın imzası hakkında bazı ilginç gerçekler
Neto hakkında 10 şey
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06 
Barcelona, Brezilya, Spor
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