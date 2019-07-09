Son Dakika Haberleri: Neto 'İz bırakmaya çalışıp bu Kulübün tarihinin bir parçası olmaya geldim.'
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Neto 'İz bırakmaya çalışıp bu Kulübün tarihinin bir parçası olmaya geldim.'

22 dakika önce

Neto memnun, mutlu ve Barça'nın amacını savunmaktan, en iyiden öğrenme, iyileştirme ve ilerlemeye devam etme arzusuyla hazır. Norberto Murara 'Neto' motivasyonundan bahseder: 'Ben başbakanlıkta kaleci olarak ve bir insan olarak Barça'ya geliyorum ve bunun benim için en iyi zaman olduğunu düşünüyorum'.

Spor
Neto memnun, mutlu ve Barça'nın amacını savunmaktan, en iyiden öğrenme, iyileştirme ve ilerlemeye devam etme arzusuyla hazır. Norberto Murara 'Neto' motivasyonundan bahseder: 'Ben başbakanlıkta kaleci olarak ve bir insan olarak Barça'ya geliyorum ve bunun benim için en iyi zaman olduğunu düşünüyorum'.
Neto 'İz bırakmaya çalışıp bu Kulübün tarihinin bir parçası olmaya geldim.'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05 
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