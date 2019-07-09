Neto 'İz bırakmaya çalışıp bu Kulübün tarihinin bir parçası olmaya geldim.'
22 dakika önce
Neto memnun, mutlu ve Barça'nın amacını savunmaktan, en iyiden öğrenme, iyileştirme ve ilerlemeye devam etme arzusuyla hazır. Norberto Murara 'Neto' motivasyonundan bahseder: 'Ben başbakanlıkta kaleci olarak ve bir insan olarak Barça'ya geliyorum ve bunun benim için en iyi zaman olduğunu düşünüyorum'.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05
Neto memnun, mutlu ve Barça'nın amacını savunmaktan, en iyiden öğrenme, iyileştirme ve ilerlemeye devam etme arzusuyla hazır. Norberto Murara 'Neto' motivasyonundan bahseder: 'Ben başbakanlıkta kaleci olarak ve bir insan olarak Barça'ya geliyorum ve bunun benim için en iyi zaman olduğunu düşünüyorum'.
200 bin kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda! Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Watkins transferine onay verdi