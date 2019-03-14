Son Dakika Haberleri: Netscout: Facebook Erişim Sorunu Bgp'deki Bir Hatadan Oluştu

Netscout: Facebook Erişim Sorunu Bgp'deki Bir Hatadan Oluştu

15 dakika önce

– Ağ yönetimi şirketi Netscout, Avrupa ve Kuzey Amerika'da birçok kullanıcının yaşadığı Facebook erişim sorununun, Sınır Geçit Protokolü'ndeki (Border Gateway Protocol / BGP) bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü.

Netscout: Facebook Erişim Sorunu Bgp'deki Bir Hatadan Oluştu, System.String[]
– Ağ yönetimi şirketi Netscout, Avrupa ve Kuzey Amerika'da birçok kullanıcının yaşadığı Facebook erişim sorununun, Sınır Geçit Protokolü'ndeki (Border Gateway Protocol/ BGP) bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü.

Axios'da yer alan habere göre, interneti oluşturan ağlar arasındaki trafiği yöneten BGP'nin tamamen kötü bir yazılım olmamasına rağmen, güvenilirliği bulunmaması ve internetin farklı ağlarını yönlendirmesi sebebiyle küresel olarak problemlere yol açabileceği belirtildi. Facebook'a benzer olarak Google'da geçen yıl oluşan BGP sorunu, birçok kullanıcının arama yapma ve diğer hizmetleri kullanmalarını engellemişti.

Uygulamaya ilişkin şikayetlerin devam etmesinin ardından Facebook hisseleri kapanış sonrasında yüzde 1.30 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:47 Kaynak: DHA

Avrupa, Kuzey Amerika, Facebook, Ekonomi
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