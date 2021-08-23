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NetWork Cevahir AVM mağazası yenilendi - Son Dakika

NetWork Cevahir AVM mağazası yenilendi

23.08.2021 12:03
NetWork Cevahir AVM mağazası yenilendi, System.String[]

NetWork, yeni nesil mağazacılık anlayışını yansıttığı mimari konseptiyle Zorlu Center'dan sonra şimdi de Cevahir AVM'de müşterilerine dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi vadediyor.

NetWork, yeni nesil mağazacılık anlayışını yansıttığı mimari konseptiyle Zorlu Center'dan sonra şimdi de Cevahir AVM'de müşterilerine dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi vadediyor.

NetWork'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde başlattığı dönüşüm hareketine hız kesmeden devam ediyor.

Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen NetWork, Zorlu Center'dan sonra şimdi de Cevahir AVM'deki 400 metrekare mağazasını yenileyerek, modern ve rafine mağazacılık konseptini daha geniş kitlelerle buluşturuyor.

Nude tonlar ve aydınlığı pekiştiren natürel materyallerin hakimiyetindeki tasarım, içeriye girdikleri anda misafirleri doğallığın pozitif etkisiyle baş başa bırakıyor. Yalın ve zarif çizgilere sahip dekorasyon ögeleri, güçlü detayların da eşliğiyle ilham verici bir atmosfer oluşturuyor. Modern bir "yaşam alanı" hissi veren mağaza, ulaşılabilir lüks kavramına estetik bir yorum katmanın yanı sıra mağazacılık dinamiklerini de dünya standartlarında bir boyuta taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AY Marka Genel Müdürü Barış Tezmen, salgının etkisiyle büyük bir değişim sürecinden geçen mağazacılık sektörüne yepyeni bir soluk getirmek üzere, yılın başında mağazalarında radikal bir dönüşüm hareketine imza atma kararı aldıklarını belirterek, "Müşterilerimize alışveriş sırasında kendilerini çok iyi hissedecekleri, ferah ve modern bir ortam yaratmayı amaçladık. İlk olarak Zorlu Center NetWork'te hayata geçirdiğimiz konsept, büyük beğeniyle karşılandı. Hemen ardından Cevahir AVM mağazamızda da aynı görsel estetiği müşterilerimizle buluşturduk. Zaman içinde bu yenilikçi tasarımı tüm mağazalarımızda uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

geri dönüşüm, Zorlu Center, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi NetWork Cevahir AVM mağazası yenilendi - Son Dakika Ekonomi


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