Network Fuarcılık Hız Kesmiyor

2018 yılında Bursa'ya yeni ve farklı fuarlar kazandırma hedefiyle yola çıkan Network Fuarcılık, gerçekleştirdiği 9 ihtisas fuarıyla, Bursa ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı. Önceki yıl Bursa'ya önemli sektörlerde 9 fuar kazandıran Network Fuarcılık, 2019 yılının ilk fuarını Ramazan ayından hemen önce 2-4 Mayıs tarihleri arasında gıda sektörü alanında gerçekleştirecek.

Önceki yıl düzenlenen 1. Bursa Gıda Fuarı'na katılan firmalardan gelen yoğun talep üzerine, fuarın ikincisini tertip ettiklerini ifade eden Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, yine Güney Marmara'nın gıda sektörünü Bursa'da buluşturacaklarını belirtti.

2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Bursa Gıda Fuarı'nın hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, 2019 yılında da yapacakları fuarlarla Bursa'ya ve ekonomiye değer katacaklarına vurgu yaptı.

"Ulusal ve uluslararası fuar ve kongreler Bursa'da daha da artmalı"

Eker şunları söyledi: "2018 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da önemli destekleriyle Bursa'da 9 ihtisas fuarı gerçekleştirdik. İhtisas fuarı olmasına rağmen bu 9 fuara, 452 katılımcı firma iştirak ederken, 32 bin 376 kişi de fuarları ziyaret etti. Yurt dışından 170, yurt içinden de 4 bin kişilik alım heyetinin geldiği fuarlar, aynı zamanda Bursa turizmine de katkı sağladı. 2018 yılındaki 9 fuar sayesinde Bursa'daki otellerde 2 bin geceleme yapıldı. Rakamlar da gösteriyor ki fuarlar, ekonomiyi hareketlendirirken Bursa turizmine de olumlu katkılar sağlıyor. Bu durum bizlere daha büyük sorumluluklar da yükledi ve neticesinde fuarlarımız biter bitmez 2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız fuarların çalışmalarına hız kesmeden başladık. Ulusal ve hatta uluslararası fuar ve kongreler Bursa'da daha da artmalı. Bizler, bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Güney Marmara'nın gıda sektörü bu fuarda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı güncel fuar takviminde yer alacak fuarların açıklandığını ifade eden Eker, "2019 yılının ilk fuarı olan 2.Bursa Gıda Fuarı'nı, 2-4 Mayıs tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Fuarımıza katılımcı olarak, gıda üreticileri, ev dışı tüketim firmaları, içecek firmaları, et ve süt ürünleri imalatçıları, su ve meyve suyu firmaları, yöresel gıda üreticileri, market, restoran ve otel ekipmanları firmaları katılacak. Ayrıca gıda toptancıları ve satıcıları, otel ve restoran işletmecileri, aşçılar, gıda mühendisleri, odalar ve akademisyenler, market yöneticileri ve perakendecilerin fuarımıza ziyaretçi olarak gelmelerini planlıyoruz. Fuarımızda yine sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı panel, seminer, konferans, sahne ve mutfak şovları gibi etkinlikler de düzenlenecek. 2019'un ilk fuarı için çalışmalarımıza başladık. Bursa'ya yine güzel bir fuar kazandıracağımızı düşünüyoruz" dedi.