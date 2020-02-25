NetWork ilkbahar-yaz sezonunu açıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi NetWork ilkbahar-yaz sezonunu açıyor - Son Dakika Ekonomi

NetWork ilkbahar-yaz sezonunu açıyor

6 saat önce

NetWork, Candice Swanepoel ve Lucky Blue Smith'in marka yüzü olduğu, New York'ta gerçekleşen sezon çekimi ile İlkbahar-Yaz sezonuna giriş yapıyor.

NetWork ilkbahar-yaz sezonunu açıyor, System.String[]

NetWork, Candice Swanepoel ve Lucky Blue Smith'in marka yüzü olduğu, New York'ta gerçekleşen sezon çekimi ile İlkbahar-Yaz sezonuna giriş yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, NetWork logosunun da esin kaynağı olan Manhattan'da gerçekleşen çekimlerde, Candice Swanepoel NetWork kadın koleksiyonunun parçalarıyla kamera karşısına geçerken, NetWork erkek koleksiyonunun görünümlerini ise Lucky Blue Smith taşıdı.

İlkbahar-yaz sezonunun teması marin, blok renk kullanımları ile NetWork koleksiyonunda yeniden tanımlanıyor ve tasarımlar, doğal dokularla bütünleşiyor.

Candice Swanepoel, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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