NetWork ilkbahar-yaz sezonunu açıyor

NetWork, Candice Swanepoel ve Lucky Blue Smith'in marka yüzü olduğu, New York'ta gerçekleşen sezon çekimi ile İlkbahar-Yaz sezonuna giriş yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, NetWork logosunun da esin kaynağı olan Manhattan'da gerçekleşen çekimlerde, Candice Swanepoel NetWork kadın koleksiyonunun parçalarıyla kamera karşısına geçerken, NetWork erkek koleksiyonunun görünümlerini ise Lucky Blue Smith taşıdı.

İlkbahar-yaz sezonunun teması marin, blok renk kullanımları ile NetWork koleksiyonunda yeniden tanımlanıyor ve tasarımlar, doğal dokularla bütünleşiyor.