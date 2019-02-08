Network Sevgililer Günü İçin Sanat ve Modayı Birleştiriyor

NetWork, Sevgililer Günü
için sanat ve modayı birleştiriyor. NetWork, 9- 15 Şubat'ta 4 farklı mekanda Open House çatısı altındaki 10 sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak.
NetWork açıklamasına göre, marka 2019 Sevgililer Günü kapsamında hazırladığı, aşkın en saf halini tasvir eden kampanyasının ardından, İstanbul
'un dört farklı noktasındaki mağazalarında, Open House çatısı altındaki 10 sanatçının eserlerini modaseverler ve sanatseverlerle buluşturacak.
İllüstrasyondan, artırılmış gerçekliğe, 3 boyutlu video mapping'den, grafiğe kadar, sanat ve teknolojiyi aşkla buluşturan eserler, 15 Şubat'a kadar Akasya, Bağdat
Caddesi, İstinye
Park ve Zorlu Center
NetWork mağazalarında ziyaret edilebilecek.