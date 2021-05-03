Network'ten güçlü kadın koleksiyonu

NetWork, İlkbahar/Yaz 2021 sezonunda güçlü ve dinamik koleksiyonuyla stil sahibi kadınları, renklerin çekim alanına davet ediyor.

Network'ten yapılan açıklamaya göre, camel, siyah, bej, ekru gibi natürel tonların yanı sıra saks mavisi, narçiçeği, fuşya, sarı gibi canlı renklerin hayat verdiği mini ve maksi elbiseler, doğadan ilham alan motifleri ve ikat desenleriyle öne çıkıyor.

Feminen formları ve büyük boyutlu leopar desenleriyle dikkat çeken bluzlar, kusursuz kalıplı denimlere cesur bir hava katarken, doğal dokulu triko ve şortlar ton sür ton görünümlerin anahtar parçalarını oluşturuyor.

Dinamik bir tavır sergileyen volanlı etekler ise oversize gömlekler ve cep detaylarıyla hareketlendirilmiş ceketler ile bir araya gelerek modern ve rafine silüetler yaratıyor.???????

Minimal stil kodlarından referans alan NetWork Shoes&Bags seçkisi, natürel materyalleri ve güçlü renk paletiyle günün her anında tercih edilebilecek farklı alternatifler sunuyor. Kalın bantlı ve drape deri terlikler, leopar desenli sandaletler ve toka detaylı slingback ayakkabılar kendinden emin adımları beraberinde getirirken, bilekli sneaker'lar ile püskül detaylı süet mokasenler, kombinlerin konfor dozunu artırıyor.

Hazeran modellerden zarf formlu tasarımlara, geniş hacimli deri el çantalarından hasır dokulara uzanan çanta yelpazesi, fonksiyonel ögeleri ve lüks dokunuşlarıyla zamansız şıklığa vurgu yapıyor. Gold, iri zincir kolye ve bileklikler, burgu halka küpeler ve mine detaylı barok incili tasarımlar ise koleksiyona ışıltı katıyor.