NetWork'ten Sevgililer Günü koleksiyonu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi NetWork'ten Sevgililer Günü koleksiyonu - Son Dakika Ekonomi

NetWork'ten Sevgililer Günü koleksiyonu

7 saat önce

NetWork, Sevgililer Günü için koleksiyon hazırladı.

NetWork'ten Sevgililer Günü koleksiyonu, System.String[]

NetWork, Sevgililer Günü için koleksiyon hazırladı.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, NetWork'ün Sevgililer Günü için sınırlı sayıda ürettiği koleksiyon, ilhamını, Matrix filminden ve filmin ikonik deri kostümlerinden alıyor.

NetWork'ün Sevgililer Günü için tasarladığı kadın koleksiyonunda, anvelop ve oversize deri elbiseler, deri bralette'ler ve tulumlar öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

NetWork'ün Sevgililer Günü erkek koleksiyonunda deri trençkotları, ceket ve pantolonları, siyah oversize trikolar ve balıkçı yaka kazaklar tamamlıyor.

Sevgililer Günü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, İBB Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Cebeci'yi görevden aldı
HSBC'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı iddia edildi Son dakika: Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik noktalarını vurdu CHP'li Başkan, makam aracı haczedilince vergi dairesinin yolunu kapattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:29:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NetWork'ten Sevgililer Günü koleksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]