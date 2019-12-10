Son Dakika Haberleri: NetWork'ten Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu
Son Dakika Güncel NetWork'ten Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu - Son Dakika

NetWork'ten Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu

6 saat önce

Siyahtan laciverte ekrudan griye farklı renk ve kesimlerde smokin alternatiflerini bir araya getiren NetWork, Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

NetWork'ten Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu, System.String[]

Siyahtan laciverte ekrudan griye farklı renk ve kesimlerde smokin alternatiflerini bir araya getiren NetWork, Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, NetWork, yeni yılı Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonundaki smokinler ve takım elbiselerle karşılıyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şal yaka ve tek düğme detaylarıyla öne çıkan tasarımlar arasında özellikle kruvaze ceketler yılbaşı sezonuna damgasını vuruyor. Şıklığı, kaliteli kumaşlar ve özel dikim teknikleriyle bir araya getiren NetWork ile yılbaşı gecesi stilinizle yıldızlara eşlik edin."

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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