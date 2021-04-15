NetWork'ün, Anneler Günü alternatifleri tüketiciyi bekliyor

NetWork, farklı renk tonlarının hakimiyetindeki modern ve rafine tasarımlarından minimal stil kodlarına sahip Shoes&Bags seçkisine uzanan geniş ürün yelpazesiyle Anneler Günü için özgün ve şık hediye alternatifleri sunuyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunda Anneler Günü'ne yönelik birbirinden özel hediye seçeneklerine yer veriyor.

Sezon trendlerinin hayat bulduğu koleksiyon temalarından her biri, stilinde şıklığı ve konforu iç içe geçiren annelere hitap ediyor.

Kadınlara yönelik dinamik tasarımlar, fuşya, saks mavisi, narçiçeği gibi canlı renklerin yanı sıra beyaz, ekru, haki gibi natürel tonlar, animal print'ler ve etnik motifleriyle öne çıkıyor.

Yüksek kaliteli kumaşları ve kalıplarıyla farklılaşan ceket-pantolon takımları, ışıltılı trikolarla tamamlanırken, renk bloklarının hakimiyetindeki elbiseler tek parça şıklığa davetiye çıkarırken, keten gömlek ve bluzlar, renkli denim pantolonlar ve leopar deseninin modern yorumuyla tasarlanan büstiyer, etek ve şortlar stil sahibi kombinler yaratıyor.

Günün her anında, her okazyona uygun zarif görünümler vadeden ekru ipek bluzlar ise Anneler Günü için favori hediye alternatifi oluyor.

Gardıropları etkisi altına alan casual stil, Loungewear seçkisinde NetWork'ün lüks dokunuşlarıyla bambaşka bir boyuta taşınıyor.

Kumaşları ve rahat formlarıyla konforun tanımını yeniden yapan tişört, şort, sweatshirt ve triko takımlar, hem evde hem de dışarıda rafine bir şıklık sunarken, oversize kalıplara sahip modeller, fonksiyonel detaylarıyla çok yönlü kullanım olanaklarını da beraberinde getiriyor.

Minimal şıklığı gözler önüne seren NetWork Shoes&Bags koleksiyonu, renk ve model çeşitliliği ile ayrıcalık kazanıyor.

Pastel tonlarda süet loafer"ar, kaliteli dokularıyla ön plana çıkan deri makosenler ve yalın çizgilerle tasarlanmış sneaker'lar, sezonun favori ayakkabı modellerini oluşturuyor.

Canlı renk paleti ile mevsimin yüksek enerjisine eşlik eden deri ve süet çantalar, hasır dokulu natürel tasarımlardan lüks detaylara sahip zarf formlu parçalara kadar birçok farklı stili kapsıyor.

NetWork, birbirinden şık kolye, küpe ve bileklikleri içinde barındıran iddialı bir takı seçkisini de aksesuar severlerle buluşturuyor.