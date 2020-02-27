NetWork'ün marka yüzü yeni sezonda Candice Swanepoel ve Lucky Blue Smith oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel NetWork'ün marka yüzü yeni sezonda Candice Swanepoel ve Lucky Blue Smith oldu - Son Dakika

NetWork'ün marka yüzü yeni sezonda Candice Swanepoel ve Lucky Blue Smith oldu

6 saat önce

NetWork, İlkbahar/Yaz 2020 sezonu dünyaca ünlü modeller Candice Swanepoel ve Lucky Blue Smith ile açtı.

NetWork'ün marka yüzü yeni sezonda Candice Swanepoel ve Lucky Blue Smith oldu, System.String[]

NetWork, İlkbahar/Yaz 2020 sezonu dünyaca ünlü modeller Candice Swanepoel ve Lucky Blue Smith ile açtı.


Hazır giyim sektörünün önemli markası NetWork, İlkbahar/Yaz koleksiyonunun çekimlerini tamamladı. Marka logosunun da esin kaynağı olan New York'un Manhattan semtinde gerçekleşen çekimlerde, Candice Swanepoel, kadın koleksiyonuyla kozmopolit, güçlü ve özgüvenli NetWork kadınının ilham veren tavrını sergilerken, Lucky Blue Smith ise yenilikçi form ve kumaşlardan oluşan NetWork erkek koleksiyonuna hayat verdi.


Moda fotoğrafçılığı kariyeri kadar, önemli yayınlar için Hollywood yıldızlarının portrelerini de çekmesi ile tanınan Sebastian Kim objektifinden çıkan yeni sezon kampanyası, şehirli dinamik kadın ve erkek üzerine bir hikaye anlatıyor. Mimari formlarla boyut katılan çekimin dekorasyonu ise Konca Aykan tarafından tamamlandı.


İlkbahar/Yaz koleksiyonunda yer alan tasarımlar; genç, feminen, özgüvenli ve aynı zamanda da hayattan keyif almayı bilen bir kadını yansıttığı belirtilirken, bir yandan lacivert, bej ve haki tonları koleksiyonda hakimiyetini sürdürürken, diğer yandan turuncu, sarı ve fuşya gibi tonlar dikkat çekti.


Yeni koleksiyonun erkek tasarımlarında ise yenilikçi formlar, monokrom tonlar ve modern grafikler dikkat çekti. Antrasitten laciverte, bejden vizona, saks mavisi ve narçiçeğine kadar farklı renk seçeneği sunulurken; ekrular, taş tonları gibi dingin renklerde hazırlanan parçalarla tamamlanacak. - İSTANBUL

Candice Swanepoel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:54 Kaynak: İHA
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