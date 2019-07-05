Son Dakika Haberleri: NetWork yaz tatili için çeşitli seçenekler sunuyor
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NetWork yaz tatili için çeşitli seçenekler sunuyor

27 dakika önce

NetWork İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonu tatil için çeşitli seçenekler sunuyor.

NetWork yaz tatili için çeşitli seçenekler sunuyor, System.String[]
NetWork İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonu tatil için çeşitli seçenekler sunuyor.
NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, NetWork İlkbahar/Yaz 2019 kadın koleksiyonu, keten gömlekler, etekler ve ince kumaşlı yaz elbiseleriyle yaz tatilinde farklı alternatifler sunuyor.
Yüksek kumaş kalitesi ve dikkati çeken tasarımlarıyla şık görünümler yaratan koleksiyonda, yazın ritmini yakalayan etekler, limon desenli elbiseler ve güpürlü bluzlar ön planda yer alıyor.
Hasır çantalar, şapkalar ve ince bantlı sandaletler ise bavula ilk eklenecek aksesuarlar arasında bulunuyor. Resort koleksiyonuyla stili sahile de taşıyan pareo, bikini ve örgü parçalar sahil partilerinde öne çıkmayı sağlıyor.
NetWork İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunda rahat giyime önem veren erkekler için de şortlar ve polo yaka tişörtler bulunuyor. Yaz sıcağında kurtarıcı rolü üstlenen hafif keten gömlekler ve tropikal desenli parçalar tatilde şık bir görünüme sahip olmayı sağlıyor.
Çapraz bantlı sandaletler, hasır detaylı ayakkabılar ve desen çeşitliliğiyle NetWork mayolar plaj ve tekne stilin de tamamlayıcı parçaları arasına giriyor. Sezon ürünleri NetWork mağazalarında ve www.network.com.tr'de bulunabiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:04 Kaynak: AA
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