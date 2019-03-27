Son Dakika Haberleri: Neü'de Kütüphane Haftası Kutlandı

Neü'de Kütüphane Haftası Kutlandı

17 dakika önce

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının düzenlediği "55. Kütüphane Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Neü'de Kütüphane Haftası Kutlandı, System.String[]
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının düzenlediği "55. Kütüphane Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik kapsamında Meram Ahmet Keleşoğlu Kampüsünde öğrenciler birbirlerine okudukları kitapları hediye edip, etkinlik kapsamında keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Etkinlikte konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, "Dünyanın en kıymetli hazinesi okumaktır. Hiçbir meşakkati yok sadece zaman ayıracak ve karşılığında çok kıymetli bir şey elde edeceksiniz; doğru bilgi" dedi.

Fakülteye gelirken yolculuk esnasında kitap okunabileceğini belirten Prof. Dr. Doğan, "Bir şekilde gidip gelirken kitap okuyabilirsiniz. Yanınızda kitap taşıyarak bunu çözebilirsiniz. Kitap okumak da çok temel ihtiyaçlardan biridir. Sizlerden bu konuya özen göstermenizi rica ediyorum. Etkinliğe gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

NEÜ Halk Oyunları Topluluğu öğrencilerinin folklor gösterilerini icra etmeleri ve toplu kitap okuma etkinliği ile program tamamlandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Meram, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kütüphane Haftası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:34:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neü'de Kütüphane Haftası Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]