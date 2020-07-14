NEÜ İlahiyat Fakültesinde "15 Temmuz Sergisi" açıldı - Son Dakika

NEÜ İlahiyat Fakültesinde "15 Temmuz Sergisi" açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı.

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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, açılışa Fakülte Dekanı Fikret Karapınar, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Şenzeybek, idari ve akademik personelin yanı sıra davetlilerin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karapınar, amacın fotoğraf sergisiyle geçmişte yaşanan elim olayları hatırlatarak gelecekte aynı hadiselerin tekrarlanmasının önüne geçilmesi olduğunu vurguladı.

Açıklamada, serginin, 20 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NEÜ İlahiyat Fakültesinde '15 Temmuz Sergisi' açıldı - Son Dakika
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