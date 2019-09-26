NEÜ ile IBU arasında işbirliği protokolü imzalandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.



NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, iki üniversite arasında akademik ve bilimsel alanlarda işbirliğini içeren anlaşmaya göre; akademik personel ve öğrenci değişimi, ortak projeler ve etkinlikler yürütülmesi gibi konularda mutabakata vardı. Karşılıklı işbirliği protokolünü imzalayan Rektör Zorlu ve Rektör Erdem, protokolün hayırlı olmasını diledi.



Çeşitli ulusal ve uluslararası işbirliği protokollerinin devamının geleceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Yurtiçi ve yurtdışında imzaladığımız işbirliği protokolleriyle öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza çok sayıda araştırma imkanı sağlayıp, kendilerinin uluslararası bilgi alışverişi yapması ve tecrübe kazanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



İkili işbirliği protokollerine önem veren Necmettin Erbakan Üniversitesi, son olarak, Ukrayna Taras Shevchenko National Üniversitesi, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi ve Kardeşlik Derneği ile protokoller imzalamıştı. - KONYA