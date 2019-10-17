Son Dakika Haberleri: NEÜ öğrenci toplulukları başkanları doğa yürüyüşünde buluştu
Son Dakika Güncel NEÜ öğrenci toplulukları başkanları doğa yürüyüşünde buluştu

NEÜ öğrenci toplulukları başkanları doğa yürüyüşünde buluştu

13 dakika önce

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından öğrenci topluluklarının yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte moral, motivasyonlarını ve topluluklar arasında kaynaşmayı artırmak amacıyla Gevale Kalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

NEÜ öğrenci toplulukları başkanları doğa yürüyüşünde buluştu, System.String[]

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından öğrenci topluluklarının yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte moral, motivasyonlarını ve topluluklar arasında kaynaşmayı artırmak amacıyla Gevale Kalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.


Etkinliğe, NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil, Genel Sekreter Yardımcısı Recep Yılmaz, Selçuklu Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Yazıcı, Gençlik Merkezi liderleri ve öğrenci toplulukları başkanları katıldı. Programda ilk olarak Takkeli Dağ'ın zirvesinde yer alan Gevale Kalesine çıkılarak incelemelerde bulunuldu. Yürüyüş esnasında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderilerek şehitler için de Fatiha okundu. Etkinlikte kura ile belirlenen öğrenciler, Takkeli Dağ'daki pistlerden Konya Adrenalin Spor Kulübü pilotlarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirerek Konya'yı havadan izleme fırsatı yakaladı.


Yürüyüşte konuşan NEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Recep Yılmaz ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil, hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileklerinde bulunarak, "Topluluk başkanlarımızla bir araya gelerek yeni eğitim öğretim döneminde yapacakları çalışmalar öncesinde onların motivasyonlarını artırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bu programı gerçekleştirdik. Ayrıca Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla askerlerimize dua ederek selam gönderdik, şehitlerimiz için de Fatiha okuduk. Üniversitemiz sosyo-kültürel hayatının ayrılmaz parçası olan öğrenci topluluklarımızı önemsiyor ve üniversitemize değer katacak nitelikli faaliyetler gerçekleştirmelerini arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de öğrencilerimiz için motive edici etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Recep Yılmaz, Sekreter, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:24 Kaynak: İHA
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