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Neü Öğrencileri Yarışmadan Ödülle Döndü

2 saat önce

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 'Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışmaları' organizasyonundan ödülle döndü.

Neü Öğrencileri Yarışmadan Ödülle Döndü, System.String[]
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 'Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışmaları' organizasyonundan ödülle döndü.

Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneği tarafından Antalya ANFAŞ fuarında düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışmaları'organizasyonundan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri İsa Cömert, Batuhan Atağ, Mehmet Koru ve Hamza Tolga Bostancı madalya ile döndü. NEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferhan Nizamlıoğlu, yarışmada öğrencilerinin 'Kapalı Kutu' kategorisinden ödül aldıklarını ve bu başarılarının kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Kapalı Kutu kategorisinde yarışmacı, kutudan çıkan malzemelerle, zihninde o anda tasarlayıp, yemek yapıyor. Yaptıkları yemek ve yemek sunumunu jüri değerlendirdi, öğrencilerimiz ödül almaya hak kazandı. Öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmada, komite tarafından belirlenen temaya göre menü hazırlayıp jürinin değerlendirmesine sunan öğrenciler Mehmet Koru ile Hamza Tolga Bostancı 2 gümüş madalya, İsa Cömert ve Batuhan Atağ 2 bronz madalya kazandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güncel
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