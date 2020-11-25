NEÜ öğrencilerinin DİK İHA'ları savunma sanayine katkı sağlayacak - Son Dakika

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencilerince geliştirilen ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen "Dikey Kalkan İnsansız Hava Aracı" yarışmasında birincilik ve üçüncülük elde eden dikey hareket kabiliyetli insansız hava araçları gösteri uçuşu düzenledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesinde gerçekleştirilen gösteri uçuşunda, Göktürk ve Abra takımlarının insansız hava araçları, sahip olduğu özellikleri sergiledi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği üst kanatlarıyla dikey havalanabilen, havada yatay kanat moduna geçerek daha hızlı ve uzun süre uçabilen insansız hava araçları, gösterdiği performansla takdir topladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Türkiye'nin savunma sanayi hamlesine katkı sağlamanın kendileri için gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Üniversite olarak, bilgi birikimlerini ürüne dönüşmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerine değinen Zorlu, "Sanayi ile işbirliği konusunda birtakım teşebbüslerimiz var. Öğrencilerimize, maddi manevi her alanda tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında her türlü desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Zorlu, TEKNOFEST, ODTÜ DİK İHA gibi yarışmalar için tüm takımlarına 100 bin liralık destek sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

"İnşallah üniversite olarak bu ve benzeri yarışmalarda her zaman ilk üçü hedefliyoruz. Fakültelerimizde bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve biz ekibimize, hocalarımıza güveniyoruz. Bu yarışmada dereceleri üniversitemize kazandıran hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."