NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan sağlık çalışanlarına mesaj - Son Dakika
Son Dakika Güncel NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan sağlık çalışanlarına mesaj - Son Dakika

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan sağlık çalışanlarına mesaj

6 saat önce

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği bir mesaj yayımladı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan sağlık çalışanlarına mesaj, System.String[]

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği bir mesaj yayımladı. Rektör Zorlu, sağlık çalışanlarının yürütülen mücadele ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunmamasını da istedi.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu mesajında şu görüşlere yer verdi; "Geçmişten bugüne sağlık çalışanlarımız, özellikle toplumsal vakalarda kendi sağlıklarından önce toplumun sağlığı demişler, insanlığın iyiliği ve ortak geleceği için mücadele vermişlerdir. Bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele veriyoruz. ve sizler de bu mücadelenin en önemli kahramanları olarak her daim minnetle anılmanıza vesile olacak üstün bir gayret ortaya koyuyorsunuz. Korona virüsün tüm dünyada oluşturduğu panik sürerken, yüksek risk grubunda bulunmanıza rağmen, salgınla mücadelede bir an bile geri adım atmadınız, her zaman bu mücadelenin en ön cephesinde yer almaya devam ettiniz ve ediyorsunuz. İnsanımızın iyiliğine ve hayatına adanmış binlerce isimsiz kahramanımız arasında yer alan üniversitemiz sağlık çalışanlarına, yaşatmak için gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

"Görevimizi toplumu korku ve paniğe sevk etmeden yapalım"

Rektör Cem Zorlu, korona virüsle mücadele çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık çalışanlarının yakın çevrelerine dahi açıklama yapmaktan kaçınmasını ve sosyal medyada paylaşımda bulunmamasını istedi.

Zorlu mesajını şöyle sürdürdü; "Ülkemizde yürütülen korona virüsle mücadele sürecinde, doğru bilginin sürekli olarak kamuoyu ile paylaşıldığı ve önceliğin insan olduğu bir kriz yönetimi söz konusudur. Ancak üzülerek müşahede ettiğimiz gibi, bu süreçte maalesef aslı olmayan ve kamuoyunu endişeye düşüren gündemler de oluşabilmektedir. Çeşitli sosyal medya platformları aracılığı ile oluşan bu sahte gündemler, toplumda infiale sebep olabilmekte, ne yazık ki ortada bir belirsizlik varmış algısı oluşturmakta ve bu durum da insanımızın moralini bozmaktadır. Ancak bildiğiniz gibi bu süreçte moral değerlerimizi yüksek tutmamız ve dayanışma içerisinde olmamız en önemli hususların başında gelmektedir. Bu bağlamda, sorumlu bireyler olarak üzerimize düşen görevleri toplumu korku ve paniğe sevk etmeden yapmamız gerektiğini asla unutmayalım. Bu kritik dönemde ülkemizde korona virüsle mücadele çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından, çalıştığımız kurum adına yakın çevremize dahi açıklama yapmamaya, özellikle sosyal medya platformlarında kurumumuzu ya da süreci zorlaştıracak paylaşımlarda bulunmamaya özen gösterelim. Çalışma ortamından yapılacak iyi niyetli bir paylaşımın dahi yanlış kişilerin eline geçebileceğinin, çeşitli montaj ve kırpmalarla çok farklı noktalara varabileceğinin farkında olalım. Necmettin Erbakan Üniversitesinin her bir üyesi bizim için çok kıymetlidir. Kendi sağlığınız ve ailenizin sağlığı için alınan önlemlere uymanızı rica ediyorum. Unutmayın, sizler aynı zamanda bu sürecin en önemli rol modelisiniz. Tekraren ve altını çizerek belirtmek istiyorum: İyi ki varsınız." - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 19:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan sağlık çalışanlarına mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]