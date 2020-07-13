NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu: "15 Temmuz kimin dost kimin düşman olduğunu gösterdi" - Son Dakika

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu: "15 Temmuz kimin dost kimin düşman olduğunu gösterdi"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 15 Temmuz 2016'da yaşayan darbe girişimi ile kimin dost kimin düşman olduğunun görüldüğünü söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 15 Temmuz 2016'da yaşayan darbe girişimi ile kimin dost kimin düşman olduğunun görüldüğünü söyledi.

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Prof. Dr. Zorlu, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bu yıl dördüncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bir yandan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü, bir yandan da tarihte az rastlanır bir destana sahip olmanın haklı onurunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.


Ülkenin 15 Temmuz 2016'da milli iradeyi hedef alan tarihindeki en büyük terör saldırısı ile işgal girişimine maruz kaldığını belirten Prof. Dr. Zorlu, "Devletin topu tüfeği, milletimize doğrultulmuş ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin feraseti ile bu girişim başarısızlığa mahkum edilmiştir. FETÖ'nün yaptığı hainlik karşısında milletimiz canından, çocuklarından, sevdiklerinden vazgeçmiş ama vatanına el sürdürmemiştir. 15 Temmuz gecesi "Ya istiklal ya ölüm" ruhu ayağa kalkmış ve milletimiz hürriyetine hiçbir güç tarafından kelepçe vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İşte tam da bu yüzden 15 Temmuz büyük bir zaferdir" dedi.


"15 Temmuz kimin dost kimin düşman olduğunu gösterdi"


"Tarihimize baktığımız zaman, millet olarak kazandığımız her zaferin arka planında iman, cesaret ve azim olduğunu görüyoruz" diyen Rektör Zorlu, mesajına şu şekilde devam etti: "Tıpkı Dumlupınar'da, Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz zaferinde de bunu görüyoruz. Milletimiz uçaklara ve tanklara meydan okudu, mermiye kafa tuttu. Hasılı, FETÖ'nün planlarına karşı milletimiz canından geçti, ama vatanından geçmedi. 15 Temmuz bizlere kimin dost, kimin düşman olduğunu da gösterdi. 15 Temmuz'u ve sonrasını hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. O gece bizimle birlikte şahlanış ve kurtuluş için mücadele edenleri de; hain örgüte destek olup cuntacıların yanında olanları da unutmadık, unutmayacağız. Birileri Türkiye'yi bu ihanet çetesi vasıtasıyla alt edeceklerini, irademizi tahakküm altına alabileceklerini sandılar. Ancak gördüler ki büyük bir yanılgının içindeler. 15 Temmuz akşamı harekete geçtikleriyle kaldılar. Bizim insanımızın ferasetini, iradesini, vatan sevgisini hesaba katmadılar Vatan sevgisi, bu hainleri hüsrana uğrattı Elhamdülillah. Bugün gelinen noktada devletimizin FETÖ terör örgütüyle mücadelesinin boyutlarını hep birlikte görüyor ve bu haklı mücadeleye tanık oluyoruz. Devletimiz, ülke hudutlarımız içerisinde ve dışarısında FETÖ ile mücadele konusunda başarılı bir süreç yürütmüştür. Bizim yapmamız gereken o gece devletimiz, milletimiz, bayrağımız için dua edenleri de; FETÖ'ye destek olanları da ayırt etmek, asla unutmamak ve her alanda devletimizin mücadelesine güçlü bir şekilde eşlik etmektir. Ben şuna inanıyorum ki 15 Temmuz; hangi ırktan, hangi inançtan, hangi görüşten olursa olsun herkesi aynı safta buluşturmuştur. Milletimiz, vatan söz konusu olduğunda aynı safta yan yana buluşan necip bir millettir, cesur ve kahraman bir millettir. Ben böylesi irfan sahibi bir milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum."


"NEÜ olarak milletini seven nesiller yetiştirmeyi sürdüreceğiz"


Rektör Prof. Dr. Zorlu açıklamasını şöyle sürdürdü; "Ülkemiz böyle bir darbe girişimi sonrasında dahi yolundan şaşmamıştır. Hedeflerimizden uzaklaşmadan Büyük Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Biz Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak üzerimize düşeni layığıyla yerine getirecek, bilimin ışığında ülkesini, vatanını, milletini seven nesiller yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Bir gün gelecek vatan sevgisiyle yoğrulmuş evlatlarımız, millete ve devlete hizmet edecekler. Onlar da kendilerinden sonraki nesilleri vatan ve bayrak sevgisiyle yoğurup, bu yolda geleceklerini imar ve ihya edecekler. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, vatanımızın şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi hiçbir zaman bozmasın, daim eylesin. Rabbim, vatanımızı her türlü ihanetten korusun, kollasın. 15 Temmuz gibi hadiselerin tekrarı olmasın, Rabbim bize daha büyük acılar yaşatmasın. 15 Temmuz, tüm Türkiye'nin zaferidir. 15 Temmuz, dünyadaki tüm mazlumların zaferidir ve bu zaferde kararlı duruşu ve sağlam iradesiyle bizlere liderlik eden, yaptığı çağrı ile memleketimizi kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor kendilerine Rabbim'den rahmet diliyorum. Onlar, Türkiye sancağına can verenler, şan verenlerdir. Allah kahraman gazilerimizden de gani gani razı olsun, Rabbim her birine sağlıklı bir ömür nasip etsin." - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu: '15 Temmuz kimin dost kimin düşman olduğunu gösterdi' - Son Dakika

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