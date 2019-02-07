Neü Rektörü Zorlu: "Üniversiteyi Birlikte Yöneteceğiz"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Üniversiteyi aşağıdan yukarıya doğru bir hareketlilikle, ana bilim dalı başkanı, bölüm başkanı, dekanlarımız ve rektör yardımcılarımız ile birlikte yöneteceğiz" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Üniversiteyi aşağıdan yukarıya doğru bir hareketlilikle, ana bilim dalı başkanı, bölüm başkanı, dekanlarımız ve rektör yardımcılarımız ile birlikte yöneteceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Cem Zorlu, tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Rektör Zorlu, üniversiteyle ilgili hedefleri hakkında bilgiler verdi. Göreve geldikleri günden itibaren adalet, ehliyet ve meşveret olmak üzere 3 tane temel esasın kendilerinin yönetim anlayışını oluşturduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Zorlu, her konuda ellerinden geldiğince adil olmaya çalışacaklarını söyledi. Prof. Dr. Zorlu, "Ehil insanlarla çalışmaya çalışacağız. Ehil insanların illa bizi bulmasını beklemeyeceğiz, ehil insanı gördüğümüz yerde kendimiz bulup çıkaracağız, gidip ona kendimiz teklifte bulunacağız. Meşveret ve istişare olmazsa olmazımız. 2 aylık süreçte bunu ortaya koyduk. Aşağıdan yukarıya doğru bir hareketlilik, bir dinamizm, ana bilim dalı başkanı, bölüm başkanı, dekanlarımız ve rektör yardımcılarımız ile birlikte yöneteceğiz bu üniversiteyi. Ben yönetmiyorum. Ben yokum, biz varız. Her açıdan herhalde kısa süre içerisinde bunu da ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Görüş alış verişine açığız, istişareye açığız, doğruların peşindeyiz. Doğru nerede almaya çalışırız. Öngörülebilir bir takım kararlar ve konular koyacağız, yapılabilir, mantıklı ve makul" şeklinde konuştu.



"Necmettin Erbakan Hocamızla ilgili müze kurma çalışmalarımız var"



Necmettin Erbakan Üniversitesini, Erbakan Hocanın adına yakışır bir hale getireceklerine değinen Rektör Prof. Dr. Zorlu, "Öncelikle bölgede sonra Türkiye'de ardından da dünyada adından bahsedilir bir üniversite haline getirmek temel hedefimiz. Biz bunun için varız burada. Ekip olarak bunun için varız. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız hep birlikte. Gerçekten Prof. Dr. Necmettin Erbakan siyasi kimliğiyle tanınan, bilinen bir şahsiyet olmakla birlikte, aslında pek dikkate alınmayan, belki ikinci planda kalan müthiş ve donanımlı ve dünya çapında bir bilim adamı. Hocamızın bu özelliğini ön plana çıkarmaya çalışacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Hocamızla ilgili bir müze kurma çalışmamız var. İnşallah bunu da en kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.



Prof. Dr. Zorlu, şöyle devam etti: "Erbakan Hocanın adı nasıl uluslararası bir niteliğe sahipse üniversitemizin öğrenci niteliği itibariyle uluslararası niteliğe sahip olması gerekmektedir. Şu anda bin 291 yabancı öğrencimiz var. Küçümsenmeyecek bir rakam ama bizim hedefimizin ne olduğunun altını çizeyim, kısa vadede 5 bin, orta vadede 10 bin civarında yabancı öğrenciyi buraya çekmek. Bunlar büyük katkı sağlıyor. Biz eğitim kalitesi itibariyle çok iyi bir noktadayız. Özellikle Afrika, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Rusya ve bir takım değişik yerlerden ciddi teveccühler var."



Konya'da bulunan 5 üniversite arasında işbirliğini artıracaklarını kaydeden Prof. Dr. Cem Zorlu, bununla birlikte üniversiteler arasındaki dayanışmayı, alışverişi, enerji beraberliğini ve sinerjiyi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Prof. Dr. Cem Zorlu, Meram Yeniyol üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Kampüsünde bulunan 2 binadaki fakültelerin, herhangi bir mağduriyet yaşanmadan diğer binalardaki uygun olan alanlara taşıyacaklarını ve rektörlük binasını da en kısa sürede 15 Temmuz Şehitler Kampüsündeki boşalan binaya taşıyacaklarını söyledi. Meram Tıp Fakültesinin yeni yerinde hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Zorlu, hastanenin otopark sorunun da çözüleceğini kaydetti. - KONYA

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