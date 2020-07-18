NEÜ Rektörü Zorlu ve Pekyatırmacı Gevale Kalesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, beraberindeki heyet ile Gevale Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Gevale Kalesi'nde bu yıl sekizinci dönemini geçiren kazılara belediye olarak her türlü maddi desteği sağlamaktayız. Üniversitemiz iş birliğinde çok verimli sonuçlar aldık." ifadesini kullandı.

Zorlu ise çalışmaların arka planında ciddi bir emek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilimsel danışmanlığı Prof. Dr. Ahmet Çaycı başkanlığındaki bir ekip tarafından 2013 yılından itibaren yürütülen çalışmalarda çokça mesafe alındı. Burada yapılan kazı çalışmalarında kalenin gizli kalmış birçok alanı ortaya çıkarıldı. Bundan sonra da titiz bir şekilde çalışmalar devam edecek."