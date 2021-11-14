NEÜ, US News World Report sıralamasında "En Genç Üniversite" oldu - Son Dakika

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News & World Report'un 2022 yılı "En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması"nda bölgesel araştırma itibarı (regional research reputation) kategorisinde ilk 500 üniversite arasına girerek 341. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 90'ı aşkın ülkeden 2 binden fazla yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada NEÜ'nün, Türkiye'de 38. sırada yer aldığı belirtildi.

Listeye Türkiye'den giren en genç üniversite olma özelliğini koruyan NEÜ'nün, Asya'dan sıralamaya katılan üniversiteler arasında 509, dünya genelinde ise bin 519. sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi

"NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, bilimsel yayıncılık faaliyetleri sonucunda 'Akademik Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması, kuruma ait tüm bilimsel yayınların çıktılarının kuruma katkılarını ölçüp değerlendirilmesiyle elde edilen veriler neticesinde birçok dünya üniversite sıralamalarına dahil olduklarını belirtti. Akademik performansın artması, sıralamalarda daha üst konumlara ulaşmak adına çalışmalara hız kesmeden devam edileceğinin altını çizen Rektör Zorlu, gerçekleştirilen faaliyetlerin ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü vurgulayarak akademik performans noktasında katkı sunan herkese teşekkür etti."