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Neuchatelli kedi Tombi'den, İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi - Son Dakika

Neuchatelli kedi Tombi'den, İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi

21.01.2022 11:01

İzmir'de ilkokul öğrencilerinin sınıfta baktığı ve hikayesiyle ilgi çeken "Tombi", yarıyıl tatiline başlayacak eski sınıf arkadaşlarıyla 3 yıl aradan sonra hasret giderdi.

İzmir'de ilkokul öğrencilerinin sınıfta baktığı ve hikayesiyle ilgi çeken "Tombi", yarıyıl tatiline başlayacak eski sınıf arkadaşlarıyla 3 yıl aradan sonra hasret giderdi.

Bayraklı ilçesinde 5 yıl önce Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri tarafından sınıfta bakılan, bir velinin endişesi üzerine uzaklaştırılan ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle yeniden okula dönen Tombi, iki sene aynı sınıfı paylaştığı arkadaşlarını karne heyecanında yalnız bırakmadı.

Hikayesiyle uluslararası basında da ilgi gören ve sahibi olan öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'yla 3 yıl önce İsviçre'ye yerleşen sevimli kedi ile çocuklar, bir velinin evinde çevrim içi bağlantıyla buluştu.

Eski öğrencilerine karne sürprizi yapmak isteyen İvaşçu, hem öğrencilerin karnelerini sordu hem de onlara Tombi'nin yeni hayatını anlattı.

Yıllar sonra kediyi gören çocuklar, mutluluklarını Tombi'ye el sallayarak ve sevgi sözcükleriyle dile getirdi. Tombi'yle ilgili merak ettiklerini soran çocuklar, onunla sınıfta yaşadıkları güzel anları anlattı.

Bu sırada da Tombi, ekran karşısında arkadaşlarını izledi.

"Hayvan sevgisini Tombi'den öğrendim"

Tombi'nin hikayesinde önemli rol oynayan 7. sınıf öğrencisi Ozan Arda Pusa, AA muhabirine, 3. sınıftayken yağmurlu bir günde okul kapısı önünde sarı bir kedi gördüğünü, ıslanmış olması ve gözündeki enfeksiyon nedeniyle çok üzülerek onu kucaklayıp okula götürdüğünü söyledi.

Okul bahçesine bıraktığı kedinin, peşinden sınıfa gelmesiyle Tombi'nin hayatının değiştiğini ifade eden Pusa, "Sınıfa girdiğimde Özlem Hoca onu fark etti. Gözüne, enfeksiyonu için damla damlattı. Daha sonra sürekli sınıfa gelmeye başladı. Bize sevgisi oldu. Bir gün ders yapıyorduk, ders bitene kadar yanımda durdu. Sanki bana destek oldu. Onunla ilgili unutmadığım bir gündü." ifadelerini kullandı.

Pusa, Tombi'yi 3 yıl sonra görmenin heyecan verici olduğunu belirtti.

İlkokuldan sonra Muğla'ya taşınan 7. sınıf öğrencisi Selen Bekdemir de Tombi'nin yurt dışına gittiği yıl kendisinin de Muğla'ya taşındığını, orada da Tombi'yi arkadaşlarına anlattığını söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini ve köpek sahiplendiğini ifade eden Bekdemir, "Aldığımız en iyi karne hediyesi oldu. 3 yıl sonra onu görmek bizim için anlamlı bir hediye." dedi.

Enes Dağ da hayvan sevgisini Tombi ile öğrendiğini aktararak, "İlk kez bir kediye bu kadar yaklaşmıştım. Onu çok özlüyorum. Büyüdüğümüzde İsviçre'ye gitmeyi istiyoruz onu görmek için. Çok güzel bir karne sürprizi oldu." diye konuştu.

İsviçre'deki ilk günlerinde çok zorlandı

Sınıfta Tombi'ye bakan ve daha sonra sahiplenen öğretmen Özlem Pınar İvaşçu da Tombi'nin İsviçre'nin Neuchatel kentinde mutlu bir hayat sürdüğünü anlattı.

Üç yıl önce, Tombi henüz 2,5 yaşındayken İzmir'den ayrıldıklarını dile getiren İvaşçu, şunları kaydetti:

"Tombi ve diğer üç kedimizle İzmir'den Neuchatel kentine taşındık. İlk günler hepimiz için zor oldu ama galiba Tombi aramızda en çok zorlanandı. Çünkü o, İzmir'de iki yıl boyunca sürekli çocuklarla birlikteydi ve onlarla vakit geçirmeyi çok seviyordu. Onlardan ayrılmak özellikle ona çok zor geldi. Bu nedenle ilk günlerimizde, burada da onu benzer ortamlara götürmeye çalıştım. Sosyal yönü çok gelişmiş olan Tombi, kısa sürede buradaki çocuklarla olan ortamı da çok sevdi ve onlara hemen uyum sağladı."

İvaşçu, Kovid-19 salgını başladıktan sonra daha çok evde vakit geçirdiklerini vurgulayarak, "Salgının etkisini daha az hissettiğimiz şu günlerde Tombi'nin en sevdiği şey balkonda güneşlenmek ve komşuya gidip oradaki çocuklarla oynamak. Tombi'yle oynamaktan son derece keyif alan çocuklar da sık sık onu kendi oyunlarına dahil ediyorlar. Yani Tombi'nin çocuklarla kurduğu o özel bağ, İsviçre'de de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce yazdığı ve baş kahramanı Tombi olan çocuk kitaplarını kaleme almaya devam ettiğini belirten İvaşçu, eski öğrencilerinin de hikayede yer aldığını sözlerine ekledi.

Neuchatelli kedi Tombi'den, İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi
Neuchatelli kedi Tombi'den, İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi
Neuchatelli kedi Tombi'den, İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi

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Özlem Pınar, İsviçre, İzmir, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Neuchatelli kedi Tombi'den, İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neuchatelli kedi Tombi'den, İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi - Son Dakika
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