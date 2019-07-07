Son Dakika Haberleri: Neuer için şaşırtan açıklama! Gider mi?
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Neuer için şaşırtan açıklama! Gider mi?

1 saat önce

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in yıldız file bekçisi Manuel Neuer'in 8 yıldır forma giydiği kulüpten ayrılma ihtimali konuşuluyor.

Neuer için şaşırtan açıklama! Gider mi?, System.String[]
Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in yıldız file bekçisi Manuel Neuer'in 8 yıldır forma giydiği kulüpten ayrılma ihtimali konuşuluyor. 33 yaşındaki Alman kalecinin menajeri Thomas Kroth Suddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamalarda Neuer'in EURO 2020 ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istediğini belirterek; "Manuel başarı odaklı. Benim izlenimim, Bayern Münih ile dört İngiliz takımı arasındaki boşluğun çok ciddi olduğu ve Münih'in şu anda rekabet gücü olmadığı yönünde." dedi.

Bayern'in çabalarsa Neuer'in de tekrar eski performansına kavuşabileceğini söyleyen menajer şöyle noktaladı; "Neuer 2021'de emekli olmak istemiyor. Gelecekte kariyerinin nasıl ilerleyeceği konusunda şimdi karar vermek zorunda. Sözleşmesini uzatmak ve kariyerini Bayern'de sonlandırmak elbette ki açık bir seçenek; ancak tek seçenek değil." 2011-12 sezonunun başında Schalke 04'ten Bayern Münih'e katılan Neuer, Bavyera ekibi ile toplam 336 maça çıktı. 88 kez A Milli Takım forması giyen deneyimli file bekçisinin Bayern Münih ile sözleşmesi 2021 yılında bitiyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:47 
Manuel Neuer, Bayern Münih, Güncel
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