Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar - Son Dakika
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Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar

13.10.2022 21:35

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi sebebiyle istasyonlardaki benzin kuyrukları gündelik hayatın bir parçası oldu. Ülke genelinde benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30'unda akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken birçok bölgede sadece belirli istasyonlar akaryakıt satış hizmeti yapmaya başladı. Benzin kuyruğunda bekleyen Fransa vatandaşı Hawa Siby ise mobil uygulama üzerinden hangi benzin istasyonunda akaryakıt bulabileceklerini öğrendiklerini belirtti.

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizine çözüm bulunamadı. Akaryakıt tedarikinde yaşanan sorun ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 30'unu etkiledi. Başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesindeki Neuilly-Sur- Marne kentinde vatandaşların akaryakıt almak için istasyon önünde oluşturduğu kuyruk basına yansıdı. Söz konusu kuyruk, kentin Resistance Meydanı yakınlarına kadar devam ederken, sürücülerin akaryakıt alabilmek için ortalama 2 saat beklediği öğrenildi.

Benzin kuyruğunda beklemek Fransa'da rutin oldu! Mobil uygulamadan benzinci takip ediyorlar

POLİS BENZİNCİLERDE NÖBET TUTUYOR

Fransız polisi, kuyruklarda arbede yaşanmaması için dağıtım yapan istasyonlarda nöbet tutuyor. Uzun kuyrukta akaryakıt bekleyenlerden Fransa vatandaşı Hawa Siby, yaklaşık 2 saattir sıra beklediğini söyledi. Bir haftadan fazladır bu krizi yaşadıklarını anlatan Siby, şunları kaydetti:

MOBİL UYGULAMADAN AKARYAKIT SORGULUYORLAR

"(Akaryakıt kriziyle ilgili hükümetten) Hiçbir cevap alamıyoruz. Hala bunun nereye varacağını bilmiyoruz. Hayatımızı bloke ettiğini düşünüyorum. İş olsun, eğitim olsun, ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Fransa'da bir ilk." Siby, hangi benzin istasyonlarında akaryakıt bulabilecekleri hakkında bilgi alabildikleri bir uygulama olduğunu belirterek, bazen sıra geldiğinde ise akaryakıtın bitme durumuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Benzin kuyruğunda beklemek Fransa'da rutin oldu! Mobil uygulamadan benzinci takip ediyorlar

İZİN GÜNÜNDE BENZİN KUYRUĞUNA GİRDİ

Soyadını vermek istemeyen Hassan adındaki araç sürücüsü de bir saat 20 dakikadır kuyrukta beklediğini dile getirerek, "Her şey kötüye gidiyor." diye konuştu. Akaryakıt yokluğunun çalışanlar için sorun teşkil ettiğini aktaran Hassan, izin gününden istifade ederek arabasına benzin aramaya çıktığını söyledi. Hassan, hükümetin bu sorunu çözmesi gerektiğine işaret etti. Öte yandan bir diğer istasyonda ise akaryakıtın tükendiği gözlemlendi.

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Fransa'da benzin kuyrukları gündelik hayatın bir parçası halini aldı Fransa'da benzin kuyrukları gündelik hayatın bir parçası halini aldı Fransa'da akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk sürüyor Fransa'da akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk sürüyor
Kaynak: AA

Fransa, Marne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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