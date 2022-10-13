Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizine çözüm bulunamadı. Akaryakıt tedarikinde yaşanan sorun ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 30'unu etkiledi. Başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesindeki Neuilly-Sur- Marne kentinde vatandaşların akaryakıt almak için istasyon önünde oluşturduğu kuyruk basına yansıdı. Söz konusu kuyruk, kentin Resistance Meydanı yakınlarına kadar devam ederken, sürücülerin akaryakıt alabilmek için ortalama 2 saat beklediği öğrenildi.

POLİS BENZİNCİLERDE NÖBET TUTUYOR

Fransız polisi, kuyruklarda arbede yaşanmaması için dağıtım yapan istasyonlarda nöbet tutuyor. Uzun kuyrukta akaryakıt bekleyenlerden Fransa vatandaşı Hawa Siby, yaklaşık 2 saattir sıra beklediğini söyledi. Bir haftadan fazladır bu krizi yaşadıklarını anlatan Siby, şunları kaydetti:

MOBİL UYGULAMADAN AKARYAKIT SORGULUYORLAR

"(Akaryakıt kriziyle ilgili hükümetten) Hiçbir cevap alamıyoruz. Hala bunun nereye varacağını bilmiyoruz. Hayatımızı bloke ettiğini düşünüyorum. İş olsun, eğitim olsun, ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Fransa'da bir ilk." Siby, hangi benzin istasyonlarında akaryakıt bulabilecekleri hakkında bilgi alabildikleri bir uygulama olduğunu belirterek, bazen sıra geldiğinde ise akaryakıtın bitme durumuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

İZİN GÜNÜNDE BENZİN KUYRUĞUNA GİRDİ

Soyadını vermek istemeyen Hassan adındaki araç sürücüsü de bir saat 20 dakikadır kuyrukta beklediğini dile getirerek, "Her şey kötüye gidiyor." diye konuştu. Akaryakıt yokluğunun çalışanlar için sorun teşkil ettiğini aktaran Hassan, izin gününden istifade ederek arabasına benzin aramaya çıktığını söyledi. Hassan, hükümetin bu sorunu çözmesi gerektiğine işaret etti. Öte yandan bir diğer istasyonda ise akaryakıtın tükendiği gözlemlendi.