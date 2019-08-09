Neustaedter'den veda mesajı
1 saat önce
Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:40 Kaynak: AA
'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti. Dinamo Moskova
ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle." ifadelerini kullandı.
Neustaedter, 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04
'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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