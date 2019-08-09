Son Dakika Haberleri: Neustaedter'den veda mesajı
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Neustaedter'den veda mesajı

1 saat önce

Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti.

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Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti.
Dinamo Moskova ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle." ifadelerini kullandı.
Neustaedter, 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:40 Kaynak: AA
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