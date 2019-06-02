Nev Samsun'da konser verdi
1 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen 'Fasl-ı Şahane' etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı "Nev" konser verdi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
'un Atakum
ilçesinde düzenlenen 'Fasl-ı Şahane' etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı "Nev
" konser verdi.
Samsun Yeşilyurt
Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde DJ İnanç'ın performansının ardından konser coşkusu yaşandı. Sahneye çıkan Nev söylediği sevilen şarkılarla alanı dolduran binlerce gence coşkulu anlar yaşattı. Saatlerce süren konserde Nev'in söylediği şarkılara hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Konserde ayrıca, down sendromlu genç Kaan
Ersan'ın doğum günü kutlandı. Doğum günü kutlamasına katılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci
genci tebrik etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Deveci, Atatkum'un önümüzdeki 5 yıl içerisinde sanata doyacağını ve Atakum'un sanat kenti olacağını söyledi. Sonrasında ise Başkan Deveci Nev'e çiçek takdim etti. Konsere ayrıca, Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Yeşilyurt, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp
Güler de katıldı.
Fasl-ı Şahane etkinlikleri Yüksek Sadakat
'ın konserinin ardından sona erecek. - SAMSUN
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