Neva Türk Müziği Topluluğu'ndan Bursa Lösemili Çocuklar yararına konser - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Neva Türk Müziği Topluluğu'ndan Bursa Lösemili Çocuklar yararına konser - Son Dakika

Neva Türk Müziği Topluluğu'ndan Bursa Lösemili Çocuklar yararına konser

6 saat önce

Neva Türk Müziği Topluluğu tarafından Bursa Uludağ Üniversitesinde, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa Löder) yararına konser verilecek.

Neva Türk Müziği Topluluğu'ndan Bursa Lösemili Çocuklar yararına konser, System.String[]

Neva Türk Müziği Topluluğu tarafından Bursa Uludağ Üniversitesinde, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa Löder) yararına konser verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şef Süveyda Çolakoğlu'nun yönettiği Neva Türk Müziği Topluluğunun programına, arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Korosu sanatçısı solist Bora Uymaz konuk sanatçı olarak katılacak.

Konserde, Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan nesillere akan mısralarla Bora Uymaz'ın besteleri seslendirilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Neva Türk Müziği Topluluğu Şefi Süveyda Çolakoğlu, "Konser programımızda Şirin Pancaroğlu'nun arp resitalinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Korosu sanatçısı Bora Uymaz tarafından Erzurumlu İbrahim Hakkı divanından farklı formlardaki besteleri ilk kez Bursa'da dünyaca ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nun eşliğinde icra edilecek." ifadelerini kullandı.

Konsere Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın torunu Belkıs İbrahimhakkıoğlu da konuşmacı olarak katılacak.


Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde 27 Aralık'ta gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Bursa, Neva, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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