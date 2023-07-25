Nevada'da Sıcak Hava Nedeniyle İki Kadın Öldü

LOS ANGELES, 24 Temmuz (Xinhua) -- ABD'de 40 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıkların kavurucu etkisi altındaki Nevada eyaletinin güneyindeki bir parkta yürüyüş yapan iki kadın ölü bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, Las Vegas Büyükşehir Polis Departmanı yetkilileri, kadınların Cumartesi sabahı Ateş Vadisi Eyalet Parkı'ndaki bir patikaya girdiğini gören bir grup yürüyüşçünün ikilinin kaybolduğunu fark ederek endişelendiğini söyledi.

Yetkililer olay yerine ulaştıklarında kadınların birinin patikada diğerinin ise bir kanyonda ölü bulunduğunu kaydetti.

Las Vegas şehir merkezinin yaklaşık 75 kilometre kuzeydoğusundaki parkta bu ay tehlikeli sıcaklıklar etkili oldu.

Nevada'nın güney kesimi 43,3 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle aşırı sıcak uyarısı altında kalmaya devam ediyor.