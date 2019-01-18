Son Dakika Haberleri: Nevada Kara Teslim Oldu, Araçlar Güçlükle İlerleyebildi

Nevada Kara Teslim Oldu, Araçlar Güçlükle İlerleyebildi

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletine bağlı Nevada bölgesi beyaza büründü.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletine bağlı Nevada bölgesi beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım oldukça güçleşti. Yetkililer ana yolları da etkisi altına alan yağışlar sebebiyle ciddi kazalar yaşanmadığını aktardı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:34 

Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Nevada, Dünya
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