Nevada Kara Teslim Oldu, Araçlar Güçlükle İlerleyebildi
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletine bağlı Nevada bölgesi beyaza büründü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletine bağlı Nevada bölgesi beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım oldukça güçleşti. Yetkililer ana yolları da etkisi altına alan yağışlar sebebiyle ciddi kazalar yaşanmadığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:34
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