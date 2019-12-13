Nevasel Türk Müziği Topluluğu'ndan tango ve kanto şovu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevasel Türk Müziği Topluluğu'ndan tango ve kanto şovu - Son Dakika

Nevasel Türk Müziği Topluluğu'ndan tango ve kanto şovu

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi "Nevasel Türk Müziği Topluluğu Tangolar ve Kantolar" gösterisine ev sahipliği yaptı.

Nevasel Türk Müziği Topluluğu'ndan tango ve kanto şovu, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi "Nevasel Türk Müziği Topluluğu Tangolar ve Kantolar" gösterisine ev sahipliği yaptı.


Aylin Şengün Taşçı yönetiminde düzenlenen şarkıları dinleyen vatandaşlar keyifli bir konsere tanıklık etti. Renkli kostümleri, aksesuarları ve sesleriyle izleyicilerden tam not alan koristler sanatseverler tarafından büyük alkış aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nevasel Türk Müziği Topluluğu tangolar ve kantolar gösterisine Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan, Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu ve sanatçı Suat Suna katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Nevasel Türk Müziği Topluluğu'na teşekkür eden Belediye Başkan Danışmanı Sacide Bolcan müzisyenlere plaket takdim etti. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi
Alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu Mesut Özil'in ismi takıma verildi! Döner tartışması sürerken Canan Karatay'a suç duyurusunda bulunuldu

Son Dakika Haberleri
16:08 Ceren'in katiline, 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi (2) - Son Dakika
16:08 Kayseri'de FETÖ operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika
16:08 KADIKÖYDE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
16:08 AA'dan genç iletişimciler için "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
16:03 Kaş'ta dolu şaşkınlığı - Son Dakika
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Son Dakika
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:09:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevasel Türk Müziği Topluluğu'ndan tango ve kanto şovu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]