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Nevbiad Yöneticilerinden Anadolu Holding Onursal Başkanı Kamil Yazıcı'ya ziyaret

37 dakika önce

Nevşehirli İş Adamları ve Bürokratları Derneği(NEVBİAD) yöneticileri, Anadolu Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı'yı ziyaret etti.

Nevbiad Yöneticilerinden Anadolu Holding Onursal Başkanı Kamil Yazıcı'ya ziyaret, System.String[]

İzmir Aliağa Kaymakamı ve NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin, beraberindeki İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Royalcert A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve NEVBİAD Başkan YARDIMCISI Alphan Namlı ile birlikte, Anadolu Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı hayırsever Nevşehirli iş insanı Kamil Yazıcı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında Yazıcı'ya bilgi veren NEVBİAD yöneticileri, Nevşehir üzerine Yazıcı ile bir süre sohbet etti.

Yazıcı'ya Nevşehir'e yaptırmayı planladığı okul ve yurt binası için teşekkür eden dernek başkanı Tekin, Yazıcı gibi hayırsever iş insanlarının katkısı ile Nevşehir'deki eğitim alt yapısının her geçen yıl daha da güçlendiğini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Anadolu Grubu, Kamil Yazıcı, Nevşehir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:40 Kaynak: Bültenler
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