NEVE ŞALOM SİNAGOGU DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

NEVE ŞALOM SİNAGOGU DEZENFEKTE EDİLDİ
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İBB ekipleri Neve Şalom Sinagogu'nu, koronavirüse karşı dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:35 Kaynak: DHA
İBB ekipleri Neve Şalom Sinagogu'nu, koronavirüse karşı dezenfekte etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hijyen ekipleri, kentteki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Bu kapsamda ibadethaneler de çalışma yapan ekipler, Galata'da bulunan Neve Şalom Sinagogu'nu da dezenfekte etti. Sinagog bünyesine bulunan ve koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle ziyarete kapalı olan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde de dezenfekte çalışması yapıldı.
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