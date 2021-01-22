Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig'de Denizlispor'un sezon başında kadrosuna kattığı Neven Subotic, Denizlispor'dan ayrıldı.

Fanatik'in haberine göre 32 yaşındaki Sırp futbolcu, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetti.

SADECE 5 KARŞILAŞMADA FORMA GİYEBİLDİ

Denizlispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu Neven Subotic, bu sezon Denizlispor ile beş karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

Sırp futbolcu Subotic daha önce Borussia Dortmund, Saint-Etienne, Rayo Majadahonda, Union Berlin, Leganes ve Las Palmas takımlarında oynamıştı.