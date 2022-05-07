NEVESOB Başkanı Pınarbaşı, göreve yeniden seçildi - Son Dakika
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NEVESOB Başkanı Pınarbaşı, göreve yeniden seçildi

07.05.2022 15:32
NEVESOB Başkanı Pınarbaşı, göreve yeniden seçildi

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, tek liste halinde girdiği genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, tek liste halinde girdiği genel kurulda yeniden başkan seçildi.

NEVESOB 21. Olağan Genel Kurulu kentteki bir otelin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Divan kurulunun seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı.

Seçime tek listeyle giren Pınarbaşı, yeniden başkan seçildi.

Genel kurula, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de katıldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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