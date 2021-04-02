Nevmekan Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor - Son Dakika

Nevmekan Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor

02.04.2021 15:49

Üsküdar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nevmekan Selimiye, Nevmekan Bağlarbaşı ve Nevmekan Sahil Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullu kitapseverleri bekliyor.

Üsküdar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nevmekan Selimiye, Nevmekan Bağlarbaşı ve Nevmekan Sahil Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullu kitapseverleri bekliyor.

Bu yıl "Çağları Aşan Söz" teması ile 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 57. Kütüphane Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Üsküdar, Nevmekan Millet Kıraathaneleri gibi modern konsept kütüphanelerinin yanı sıra Çinili Çocuk Kütüphanesi, Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi, Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi ve Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi gibi çok sayıda tarihi kütüphaneye de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi de yazma eserlere ilişkin kaynaklar konusunda okuyucuya geniş bir arşiv imkanı sağlıyor.

Sultan 3.Selim tarafından Selimiye Kışlası ile birlikte yaptırılan tarihi Selimiye Hamamı da 3 yıl süren restorasyonun tamamlanmasının ardından Nevmekan Selimiye olarak, kütüphane ve kültür merkezi konseptiyle kitapseverleri ağırlıyor.

"Öğrencilerimiz müze, sergi salonu, restoran gibi kısımlardan da istifade edebiliyor"

Nevmekan Millet Kıraathaneleri İdari Sorumlusu Ömer Bilen, kütüphanelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar'da çok sayıda üniversite ve çocuk kütüphanesi olduğunu belirterek, "Nevmekan kütüphaneleri bunların arasında öne çıkıyor. Çünkü öğrencilerimiz müze, sergi salonu, restoran gibi kısımlardan da istifade edebiliyor." dedi.

Bilen, bu tesislerin "millet kıraathanesi" konseptiyle hayata geçirildiğini ve normal şartlarda 24 saat hizmet verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salgın öncesi, gün içerisinde öğrencilerimize 3-4 kez ikramlarımız oluyordu. Gece 01.00'den sonra çorba ikramımız oluyordu. Ücretsiz internetimiz var. Öğrencilerimiz üye olup istediği kitabı alarak istifade edebiliyor. Öğrencilerimiz 'Nevmekan'lardan ziyadesiyle memnun. Bizlere de bunun geri dönüşünü yapıyorlar. Bu tesisler salgından dolayı yarı kapasiteyle hizmet veriyor."

Günde yaklaşık 2 bin kişinin bu kütüphanelerden istifade ettiğine dikkati çeken Bilen, bu kütüphanelerde sınavlara hazırlanarak üniversitelere yerleşen çok sayıda öğrencinin olduğunu, üniversite öğrencilerinin de vize ve final dönemlerinde bu tesislerden yararlandığını söyledi.

"Bu kütüphane olmasaydı ben fizik mühendisliği bölümünü kazanamazdım"

Kütüphane müdavimlerinden üniversite öğrencisi Mohamed Aghyırlı, salgın öncesi her gün sabahlara kadar Nevmekan Sahil'de ders çalıştığını belirterek, "Bu kütüphane olmasaydı ben fizik mühendisliği bölümünü kazanamazdım. Buraya gelip tıp kazanan arkadaşlarım da var. Geçen sene burası 24 saat açıktı, çorba da dağıtılıyordu." bilgisini verdi.

Kütüphaneden çok verimli bir şekilde istifade ettiğini aktaran Aghyırlı, öğrencilere de kütüphanelere gelmeleri tavsiyesinde bulunarak, Arapça "Nevmekan sizi çağırıyor." dedi.

Lise öğrencisi Suden Işık da hafta içi her gün sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar kütüphanede üniversiteye hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya üye olduğum için ayda 2 kitap alıyorum ve gerçekten dilediğim bütün kitaplar burada var. Buranın birçok avantajından faydalanmak çok önemli. Çok sessiz bir ortam var ve gerçekten bunu iyi değerlendirmek lazım. Kapandığı dönem kütüphanenin yokluğunu çok hissettim. Burası açılır açılmaz gelmeye başladım. Bu yüzden şu an kütüphane hiç kapanmasın istiyorum."

Lise öğrenci Yiğit Demirden ise 2,5 senedir özellikle ders çalışmak için Nevmekan Sahil'e geldiğini kaydederek, "Hedefim Psikoloji, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Oranın sosyal bilimler alanında iyi bir üniversite olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Pomodoro tekniğiyle 25 dakika ders, 5 dakika teneffüs şeklinde çalıştığını belirten Demirden, buradaki söyleşi ve konser gibi kültürel etkinliklere de katıldığını, üniversite eğitiminde de bu kütüphaneden istifadeye devam etmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Nevmekan Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor
Nevmekan Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor
Nevmekan Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor
Nevmekan Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor

Üniversite, Selimiye, Üsküdar, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevmekan Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı
Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi         
16:13
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi         
15:35
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
15:27
Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı         
15:18
Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada         
15:00
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı         
14:12
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:53
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi         
12:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 16:32:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevmekan Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei