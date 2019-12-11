Nevra Serezli 11 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnesinde

İspanyol yazar ve şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan bu eseri iyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşıyor. Oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük bir risk alan bir adamın karısına yapmaya çalıştığı iyilik üzerine kurulu. Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleniyor.



Ağaçlar Ayakta Ölür'de Serezli'ye Nuri Gökaşan, Arif Güney, Burcu Kazbek, Oral Özer eşlik ediyor.



Nedim Saban'ın yönettiği ve dilimize kazandırdığı Ağaçlar Ayakta Ölür'ün dekor tasarımı Cihan Aşar, kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç, ışık tasarımı İsmail Sağır'a ait.



Tiyatroya bu kadar ara vermesinin nedenini içine sinen bir rol bulamamak olarak açıklayan Serezli: "Çok değerli tiyatro yapımcılarından yıllardır güzel teklifler geldi. Sağolsunlar hiç unutulmadım, ancak Nedim Saban'ın önerdiği bu projeyi çok sevdim. Oyun komedi ile dram arasında çok ince bir çizgi taşıyor. Eski bir oyun olmasına rağmen hiç eskimeyen duyguları yaşatıyor. İyiliğin altını çizen, iyilik üzerine kurulu eserlere ihtiyacımız var " dedi.